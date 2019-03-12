Anadolu Efes hattı kesti: 84-76

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftanın kapanış maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Türk Telekom'u 84-76 mağlup etti. Anadolu Efes, bu sonuçla ligde 16. galibiyetini elde ederken, Türk Telekom 9. kez sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise 28 sayıyla Anadolu Efes'ten Brock Motum oldu.