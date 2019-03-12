Anadolu Efes hattı kesti: 84-76 – Fotomaç – 12 Mart 2019
12 Mart 2019, Salı
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hattı kesti: 84-76

Anadolu Efes hattı kesti: 84-76

'nde 21. haftanın kapanış maçında , deplasmanda karşılaştığı 'u 84-76 mağlup etti.

'nde 21. haftanın kapanış maçında , deplasmanda karşılaştığı 'u 84-76 mağlup etti. Anadolu Efes, bu sonuçla ligde 16. galibiyetini elde ederken, Türk Telekom 9. kez sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise 28 sayıyla Anadolu Efes'ten Brock Motum oldu.

  1. 12.3.2019
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