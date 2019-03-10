Darüşşafaka'dan net galbiyet
10 Mart 2019, Pazar
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'dan net galbiyet

Darüşşafaka'dan net galbiyet

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Tekfen, konuk ettiği 'yı 93-78 yendi.

Yeşil-siyahlı ekip, bu sonuçla 8. galibiyetini elde etti. İzmir temsilcisi ise 11. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada Henry ile dış atışlardan sayılar üreten 'ya Evans ve Eric'in pota altından bulduğu basketlerle karşılık veren Tekfen, ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda ritmini arttıran Darüşşafaka Tekfen, Eric'in smaçıyla 19. dakikada farkı çift hanelere (46-35) çıkardı. Yeşil-siyahlı ekip, soyunma odasına 51-39 üstün gitti.

İkinci yarıya Evans'ın sayılarıyla iyi başlayan ve farkı 23. dakikada 17 sayıya (58-41) taşıyan Darüşşafaka Tekfen, final periyoduna 67-57 önde girdi.

Son çeyrekte savunmasını sertleştiren Pınar Karşıyaka, pota altından ürettiği sayılarla 33. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 69-63. Douglas ve 'ün basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka Tekfen, sahadan 93-78 mağlup ayrıldı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu

Darüşşafaka Tekfen: Doğuş Özdemiroğlu 7, Douglas 15, Peiners 9, Evans 14, Eric 22, Berk Demir 2, 6, Muhammed Mustafa Baygül 12, , Brown 6

Pınar Karşıyaka: Berk İbrahim Uğurlu 3, Birkan Batuk 13, 12, Marei 10, Henry 11, Akif Egemen Güven 8, Berke Aygündüz, Tayfun Erülkü, Walker 8, Evans 13

1. Periyot: 25-19

Devre: 51-39

3. Periyot: 67-57

Beş faulle oyundan çıkanlar: 33.02 Marei, 38.51 Evans (Pınar Karşıyaka) 37.33 Evans (Darüşşafaka Tekfen)

  1. 10.03.2019
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