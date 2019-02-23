Fener tutulmuyor

THY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde Darüşşafaka Tekfen'e konuk olan Fenerbahçe Beko, 20. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu: 97-75. Vesely'nin dönüş yaptığı maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 26-12, devreyi de 46-35 önde geçti. Final periyoduna da 73-48 üstün giren Kanarya, Daçka'ya 20. yenilgisini tattırdı. Ali Muhammed 16 sayı kaydetti.