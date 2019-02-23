Fener tutulmuyor – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Fener tutulmuyor

Fener tutulmuyor

'ndeki Türk derbisinde 'e konuk olan , 20. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu.

'ndeki Türk derbisinde 'e konuk olan , 20. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu: 97-75. Vesely'nin dönüş yaptığı maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 26-12, devreyi de 46-35 önde geçti. Final periyoduna da 73-48 üstün giren Kanarya, Daçka'ya 20. yenilgisini tattırdı. Ali Muhammed 16 sayı kaydetti.

  1. 23.2.2019
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