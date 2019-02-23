Fener tutulmuyor
THY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde Darüşşafaka Tekfen'e konuk olan Fenerbahçe Beko, 20. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu.
THY Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde Darüşşafaka Tekfen'e konuk olan Fenerbahçe Beko, 20. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu: 97-75. Vesely'nin dönüş yaptığı maça iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 26-12, devreyi de 46-35 önde geçti. Final periyoduna da 73-48 üstün giren Kanarya, Daçka'ya 20. yenilgisini tattırdı. Ali Muhammed 16 sayı kaydetti.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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