Milliler Slovenya'yı farklı geçti! – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
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Milliler Slovenya'yı farklı geçti!

Milliler Slovenya'yı farklı geçti!

2019 Avrupa Elemeleri 2'nci Tur I Grubu , 'ndaki mücadelede Slovenya'yı 77-58'lik skorla mağlup etti.

2019 Avrupa Elemeleri 2'nci Tur I Grubu , 'ndaki mücadelede Slovenya'yı 77-58'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla oldu. Millilerimizin Ankara Spor Salonu'nda oynadığı Slovenya mücadelesini T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , TBF CEO'su ve TBF yetkilileri de takip etti.

SALON: Ankara Spor
HAKEMLER: Srdan Dozai, Gentian Cici, Zdenko Tomasovic
TÜRKİYE: Metecan Birsen 3, Buğrahan Tuncer 22, Metin Türen 2, 2, 10, Tolga Geçim 6, 12, Sertaç Şanlı 8, 5, Yiğit Arslan 5, Göksenin Köksal 2,
SLOVENYA: Zoran Dragic 10, Edo Muric 7, Matic Rebec 5, Jurij Macura 10, Gregor Hrovat 12, Miha Skedelj 3, Blaz Mesicek 3, Luka Rupnik 5, Leon Santelj, Jan Span 3, Ziga Dimec
1'İNCİ PERİYOT: 11 - 17
DEVRE: 34 - 26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58 - 42

  1. 22.02.2019
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