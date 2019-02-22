Milliler Slovenya'yı farklı geçti!
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur I Grubu Türkiye, Ankara Spor Salonu'ndaki mücadelede Slovenya'yı 77-58'lik skorla mağlup etti.
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur I Grubu Türkiye, Ankara Spor Salonu'ndaki mücadelede Slovenya'yı 77-58'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Buğrahan Tuncer oldu. Millilerimizin Ankara Spor Salonu'nda oynadığı Slovenya mücadelesini T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan ve TBF yetkilileri de takip etti.
SALON: Ankara Spor
HAKEMLER: Srdan Dozai, Gentian Cici, Zdenko Tomasovic
TÜRKİYE: Metecan Birsen 3, Buğrahan Tuncer 22, Metin Türen 2, Doğuş Balbay 2, Semih Erden 10, Tolga Geçim 6, Sinan Güler 12, Sertaç Şanlı 8, Berk Uğurlu 5, Yiğit Arslan 5, Göksenin Köksal 2, Oğuz Savaş
SLOVENYA: Zoran Dragic 10, Edo Muric 7, Matic Rebec 5, Jurij Macura 10, Gregor Hrovat 12, Miha Skedelj 3, Blaz Mesicek 3, Luka Rupnik 5, Leon Santelj, Jan Span 3, Ziga Dimec
1'İNCİ PERİYOT: 11 - 17
DEVRE: 34 - 26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58 - 42
- 22.02.2019
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Milliler Slovenya'yı farklı geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.