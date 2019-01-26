Anadolu Efes derbide Galatasaray'ı ağırlayacak
Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yarın derbide Galatasaray'ı konuk edecek.
LİGDEKİ 100. RANDEVU
Anadolu Efes ile Galatasaray, bugüne kadar 108 kez karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar 80 kez rakibini mağlup ederken, sarı-kırmızılılar 28 kez parkeden galip ayrıldı. İki ekip arasında Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 99 karşılaşmada ise Efes 72 kez, Aslan da 27 kez rakibini yendi.
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Ligde Anadolu Efes 87.4 sayı ortalamasıyla oynarken, Galatasaray ise 81.7 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'de Tibor Pleiss 22.0 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, Aslan'da ise Zach Auguste 14.7 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.
Karşılaşmayı ise Yener Yılmaz, Mehmet Serdar ve Ali Köseoğlu hakem 3'lüsü yönetecek.
- 26.1.2019 13:17
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Anadolu Efes derbide Galatasaray'ı ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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