Darüşşafaka Tekfen'de Selçuk Ernak dönemi
12 Aralık 2018, Çarşamba
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'de dönemi

Darüşşafaka Tekfen'de Selçuk Ernak dönemi

, ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine 'ı getirdiğini açıkladı.

Kulubün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "48 yaşındaki tecrübeli antrenör daha önce Çin A Milli Takımı, Partizan ve Ülkerspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. Ayrıca Banvit ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımlarında da başantrenörlüğü yapan ve bu iki temsilcimizle başarılı yıllar geçiren yeni başantrenörümüze ailesi olarak takımımıza hoşgeldin diyoruz" denildi.

  1. 12.12.2018 19:10
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