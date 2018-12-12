Darüşşafaka Tekfen'de Selçuk Ernak dönemi
Darüşşafaka Tekfen, Ahmet Çakı ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine Selçuk Ernak'ı getirdiğini açıkladı.
Kulubün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "48 yaşındaki tecrübeli antrenör daha önce Çin A Milli Takımı, Partizan ve Ülkerspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. Ayrıca Banvit ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımlarında da başantrenörlüğü yapan ve bu iki temsilcimizle başarılı yıllar geçiren yeni başantrenörümüze Darüşşafaka Tekfen ailesi olarak takımımıza hoşgeldin diyoruz" denildi.
- 12.12.2018 19:10
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Ekuban'ın tapusu alınacak!
Toplam 2
Yorum
karalastikli kanon kesinlikle alınsın.Burak başakşehire atılsın karşılığında visca.Onur bjk atılsın karşılığında babel alınsın.Antony gs ye,eren bize.
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Toplam 1
Yorum
austin yine beklentiyi kendileri yükseltiyor altıüstü türkiye liginden bi forvet ve ortalama bir forvet bulunacak hepsi o.
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Toplam 3
Yorum
austin bu feghouli oynamazmı bu yoklukta dedik kaç maç yaralanılmadı şu adamdan nedeni de yok onyekurudan 1 milyon daha ii oyuncu
Darüşşafaka Tekfen'de Selçuk Ernak dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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