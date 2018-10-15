Galatasaray'ın konuğu Germani Brescia Leonessa – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    'ın konuğu

    Galatasaray'ın konuğu Germani Brescia Leonessa

    Erkek Basketbol Takımı, ULEB A Grubu üçüncü maçında yarın 'nın ekibini konuk edecek.

    , ULEB A Grubu üçüncü maçında yarın temsilcisi ile karşılaşacak,

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

    Gruptaki ilk maçında MoraBanc Andorra'yı yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında ise ratiopharm Ulm'e mağlup oldu.

    ise grupta daha önce çıktığı iki müsabakadan da mağlup ayrıldı.

    1. 15.10.2018 10:45
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