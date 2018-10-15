Galatasaray, ULEB Avrupa Kupası A Grubu üçüncü maçında yarın İtalya temsilcisi ile karşılaşacak,

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçında MoraBanc Andorra'yı yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında ise ratiopharm Ulm'e mağlup oldu.

Germani Brescia Leonessa ise grupta daha önce çıktığı iki müsabakadan da mağlup ayrıldı.