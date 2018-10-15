Galatasaray'ın konuğu Germani Brescia Leonessa
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu üçüncü maçında yarın İtalya'nın Germani Brescia Leonessa ekibini konuk edecek.
Galatasaray, ULEB Avrupa Kupası A Grubu üçüncü maçında yarın İtalya temsilcisi ile karşılaşacak,
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Gruptaki ilk maçında MoraBanc Andorra'yı yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında ise ratiopharm Ulm'e mağlup oldu.
Germani Brescia Leonessa ise grupta daha önce çıktığı iki müsabakadan da mağlup ayrıldı.
- 15.10.2018 10:45
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
Galatasaray'ın konuğu Germani Brescia Leonessa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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