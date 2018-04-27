LeBron: Cedi benim adamım – Fotomaç – 27 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    LeBron: Cedi benim adamım

    LeBron: Cedi benim adamım

    , 'ı, 'in son saniye üçlüğüyle 98-95 yenerek konferans finaline yükseldi.

    , 'ı, 'in son saniye üçlüğüyle 98-95 yenerek konferans finaline yükseldi. Son saniye basketlerinin ardından sürekli 'la sevinen 'Kral James', "Adamımı bir kez daha buldum. Cedi, benim adamım ve benim çaylağım. O, her zaman doğru zamanda ve doğru yerde oluyor" dedi.
    1. 27.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    LeBron: Cedi benim adamım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN