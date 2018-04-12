Euroleague yönetiminden flaş karar! – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    yönetiminden flaş karar!

    Euroleague yönetiminden flaş karar!

    Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası 'ndeki takım sayısının, 2019-20 sezonunda 16'dan 18'e çıkacağı açıklandı.

    Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası 'ndeki takım sayısının, 2019-20 sezonunda 16'dan 18'e çıkacağı açıklandı.

    THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Jordi Bertomeu başkanlığında, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen Avrupa Ligi Ticari Varlıkları (ECA) İcra Kurulu toplantısı sona erdi.

    Toplantıda, organizasyonda mücadele eden kulüp sayısının, 2019-20 sezonunda 16'dan 18'e yükseltilmesi kararlaştırıldı.

    Bu doğrultuda, Almanya'nın ve Fransa'nın ASVEL takımına, 2 yıllığına özel davetiye verildi.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:09
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