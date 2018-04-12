Euroleague yönetiminden flaş karar!
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası THY Avrupa Ligi'ndeki takım sayısının, 2019-20 sezonunda 16'dan 18'e çıkacağı açıklandı.
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası THY Avrupa Ligi'ndeki takım sayısının, 2019-20 sezonunda 16'dan 18'e çıkacağı açıklandı.
THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Jordi Bertomeu başkanlığında, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen Avrupa Ligi Ticari Varlıkları (ECA) İcra Kurulu toplantısı sona erdi.
Toplantıda, organizasyonda mücadele eden kulüp sayısının, 2019-20 sezonunda 16'dan 18'e yükseltilmesi kararlaştırıldı.
Bu doğrultuda, Almanya'nın Bayern Münih ve Fransa'nın ASVEL takımına, 2 yıllığına özel davetiye verildi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:09
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Fener'in bombası Mario Gomez
Toplam 16
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ İyi de biz malzemecimiz'den memnunuz
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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'ya nazar değdi
Toplam 3
Yorum
Sen Barcayı Tut Adami 1 maç mevkisinde 4 Mac alakasız yerde oynatırsan senin sonuc cıkar buda gayet normal..
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Emre Mor seneye Süper Lig'de
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ÇOCUK ÇOK ŞIMARIK BJK GELMESİN CANER BUNU PARÇALAR :D
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