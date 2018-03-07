Yakın Doğu yarı finalde
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Fransa'nın Bourges Basket ekibiyle oynadığı FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisinin 2. maçını 85-64 kazanarak durumu 2-0'a getirdi ve dörtlü finale yükseldi.
Yakın Doğu Üniversitesi, Fransa'daki Prado Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-6 önde kapattı. İlk yarıyı 43-24 üstün bitiren Yakın Doğu Üniversitesi, son 10 dakikaya da 20 sayı farkla (41-61) önde girdi.
Maçı 85-64 kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, seriyi 2-0 bitirerek, ilk kez katıldığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde dörtlü final biletini aldı.
Yakın Doğu Üniversitesi'ni galibiyete, 20 sayı atan McBride ve 18 sayı kaydeden Lavender taşıdı.
Dörtlü final, 20-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
-
Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
-
Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
-
Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
Yakın Doğu yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.