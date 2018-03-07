Yakın Doğu yarı finalde – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Yakın Doğu yarı finalde

    Yakın Doğu yarı finalde

    Kadın Basketbol Takımı, Fransa'nın Bourges Basket ekibiyle oynadığı FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisinin 2. maçını 85-64 kazanarak durumu 2-0'a getirdi ve dörtlü finale yükseldi.

    , Fransa'daki Prado Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-6 önde kapattı. İlk yarıyı 43-24 üstün bitiren , son 10 dakikaya da 20 sayı farkla (41-61) önde girdi.

    Maçı 85-64 kazanan , seriyi 2-0 bitirerek, ilk kez katıldığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde dörtlü final biletini aldı.

    Yakın Doğu Üniversitesi'ni galibiyete, 20 sayı atan McBride ve 18 sayı kaydeden Lavender taşıdı.

    Dörtlü final, 20-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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