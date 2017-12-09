Efes'in '100'ü gülmedi

Deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS ile karşılaşan temsilcimiz Anadolu Efes, rakibinden 100 sayı yeyip 11’inci maçında 8’inci yenilgisini aldı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 100-81 yenildi. İlk çeyreği 29-23 geride tamamlayan lacivert-beyazlılar, ikinci periyotta başa baş bir oyun sergiledi ve devreye 50-44 mağlup girdi. Üçüncü ve dördüncü periyotlarda etkili olamayan Efes, maçı 100-81 kaybedip, 11'inci maçında 8'inci kez yenildi.