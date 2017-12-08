 Türkoğlu: Kişiler ceza almalı – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Türkoğlu: Kişiler ceza almalı

    Türkoğlu: Kişiler ceza almalı
    BASKETBOL Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili, "Kendini bilmez 3-5 kişi tarafından yapılan bu tip çirkin olaylar federasyonları koskoca kulüplerle karşı karşıya getiriyor. Vereceğiniz cezalarla ister istemez bir camiayı cezalandırıyorsunuz. Aslında çirkin olayları yapan şahısları cezalandırmak gerekir" dedi.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:34
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