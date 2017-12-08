Türkoğlu: Kişiler ceza almalı

BASKETBOL Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili, "Kendini bilmez 3-5 kişi tarafından yapılan bu tip çirkin olaylar federasyonları koskoca kulüplerle karşı karşıya getiriyor. Vereceğiniz cezalarla ister istemez bir camiayı cezalandırıyorsunuz. Aslında çirkin olayları yapan şahısları cezalandırmak gerekir" dedi.