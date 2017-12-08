Basketbol'da haftanın programı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 10, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 9. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 13. hafta müsabakaları yapılacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 10, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 9. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 13. hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Galatasaray Odeabank-Muratbey Uşak (Sinan Erdem)
15.15 Darüşşafaka-Demir İnşaat Büyükçekmece (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
17.00 Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan (Karataş Şahinbey)
20.15 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
10 Aralık Pazar:
13.00 Eskişehir Basket-Trabzonspor (Anadolu Üniversitesi)
15.15 Banvit-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)
19.30 Fenerbahçe Doğuş-Yeşilgiresun Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)
11 Aralık Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Bornova Beckerspor-Yakın Doğu Üniversitesi (Bornova Atatürk)
14.00 Adana ASKİ-Abdullah Gül Üniversitesi (Menderes)
15.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Galatasaray-Canik Belediyespor (Ahmet Cömert)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş (Prof. Dr. Turgay Atasü)
10 Aralık Pazar:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)
16.00 Fenerbahçe-Çukurova Basketbol (Metro Enerji)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Yarın:
15.00 İstanbul Beylikdüzü-Akhisar Belediyespor (Beylikdüzü)
15.00 Petkimspor-Sigortam.net Bakırköy Basket (ENKA)
16.00 Yalova Group Belediyespor-OGM Ormanspor (Yalova 90. Yıl)
16.00 Türk Telekom-Selçuklu Belediyespor (TOBB ETÜ)
16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Bahçeşehir Koleji (Ankara)
17.00 Antalyaspor-Bursaspor Durmazlar (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Afyon Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
17.00 Düzce Belediyespor-Ankara DSİ (Kalıcı Konutlar Merkez)
10 Aralık Pazar:
18.00 Bandırma Kırmızı-Karesispor (Banvit Kara Ali Acar)
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:42
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İşte Tudor kararının perde arkası
Toplam 1
Yorum
seyyar satıcı Onu emre ile beraber hakan abilerinin peşine devre arası inter ile anlaşıp, şampiyonluğu fb ye satmadan önce düşünecekti. karakteri bozuk
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Başakşehir buraya kadar
Toplam 11
Yorum
türkiye türkiyede panter kesiliyorlar ama,avrupaya gelince tısssss.
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Başakşehir buraya kadar
Toplam 11
Yorum
çato onu Abdullah avcı efendi hafanheim maçına yedek kadro ile çıkarken düşünecekti...yazıklar olsun..böyle ülke temsil edilmez...yazıklar olsun.
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