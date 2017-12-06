Galatasaray'a sponsor şoku!
Bu sezon basketbolda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'a, bir şok da sponsordan geliyor.
Potada son iki sezonda başarısız sonuçlar alan sarı-kırmızılılar, ligin 9. haftasında 5. yenilgisini TOFAŞ'tan alırken, takımın isim sponsoru olan Odeabank'ın mevcut sözleşme sona erdiğinde yeni teklif yapmayacağı öğrenildi.
2015 yılından bu yana Odeabank, sarı-kırmızılı takımın basketboldaki isim sponsorluğunu yapıyordu.
İki taraf arasında 2015 senesinde 3 yıllık anlaşma yapılırken, Galatasaray bu anlaşmadan 8,4 milyon euro kazanmıştı.
Sabah
2015 yılından bu yana Odeabank, sarı-kırmızılı takımın basketboldaki isim sponsorluğunu yapıyordu.
İki taraf arasında 2015 senesinde 3 yıllık anlaşma yapılırken, Galatasaray bu anlaşmadan 8,4 milyon euro kazanmıştı.
Sabah
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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