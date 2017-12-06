 Galatasaray'a sponsor şoku! – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    'a sponsor şoku!

    Galatasaray'a sponsor şoku!

    Bu sezon basketbolda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan 'a, bir şok da sponsordan geliyor.

    Potada son iki sezonda başarısız sonuçlar alan sarı-kırmızılılar, ligin 9. haftasında 5. yenilgisini TOFAŞ'tan alırken, takımın isim sponsoru olan Odeabank'ın mevcut sözleşme sona erdiğinde yeni teklif yapmayacağı öğrenildi.

    2015 yılından bu yana Odeabank, sarı-kırmızılı takımın basketboldaki isim sponsorluğunu yapıyordu.

    İki taraf arasında 2015 senesinde 3 yıllık anlaşma yapılırken, bu anlaşmadan 8,4 milyon euro kazanmıştı.

    Sabah
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:34
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