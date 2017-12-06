 Banvit deplasmanda direnemedi – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    deplasmanda direnemedi

    Banvit deplasmanda direnemedi

    Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 7. hafta maçında deplasmanda Fransız temsilcisi Strasbourg'a 87-72 mağlup oldu.

    Bu sonuçla gruptaki 3. mağlubiyetini yaşarken, Strasbourg 5. galibiyetini aldı. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası, 6-6 eşitlikle geçildi. Taylor, Vidmar ve Kulig'in basketleriyle etkili olan Banvit, 9. dakikaya 16-10 önde girdi. Son dakika içinde rakibinin 8-0'lık serisine engel olamayan Banvit, ilk çeyreği 18-16 geride kapattı.

    İkinci periyot çekişmeli geçerken, 15. dakika ev sahibi takımın 29-27 üstünlüğüyle geride kaldı. Dixon, Wright, Atkins ve Logan'ın basketlerine engel olamayan Banvit, devre arasına 10 sayı geride girdi: 42-32.

    Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan Banvit, 25. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 46-43. Logan, Bigan ve Dixon ile skor üreten Fransız ekibi, farkı yeniden açarak 3. çeyreği 60-51 önde tamamladı.

    Maçın son periyodunda ev sahibi takımın farkı daha da açmasına engel olamayan Banvit, sahadan 15 sayı farkla 87-72 yenik ayrıldı.

    Karşılaşmayı 23 sayıyla tamamlayan ev sahibi ekipten Atkins, maçın en skoreri oldu. Banvit'te ise Vidmar'ın 18, Taylor'ın 14, Thomas'ın 13 ve Caloiaro'nun 12 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Banvit'te kaydedilen 72 sayının 63'ü ilk 5'te oynayan basketbolculardan geldi.

    Banvit, grubun 8. haftasında 13 Aralık Çarşamba günü İtalya'nın Umana Reyer takımını konuk edecek.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:51
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