 Yakın Doğu Üniversitesi, Rusya deplasmanında – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    , Rusya deplasmanında

    Yakın Doğu Üniversitesi, Rusya deplasmanında

    , FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 7. haftasında yarın deplasmanda Rusya'nın Nadezhda takımıyla karşı karşıya gelecek.

    Orenburzhje Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Geride kalan 6 haftada 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan , grubunda zirvede yer alıyor.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:07
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