Yakın Doğu Üniversitesi, Rusya deplasmanında
Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 7. haftasında yarın deplasmanda Rusya'nın Nadezhda takımıyla karşı karşıya gelecek.
Orenburzhje Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Geride kalan 6 haftada 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Yakın Doğu Üniversitesi, grubunda zirvede yer alıyor.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:07
-
Daha dur hele!
Toplam 7
Yorum
Eren aaaa mahmutttt çıktınya piyasaya fener bu hafta bursaya tökezler
-
Tudor'a 3 maç daha
Toplam 13
Yorum
sercan korkmaz Ben ilk önce muslera'dan başlamak istiyorum.Muslera'da selçuk inan'daki gibi düşüşler başladı.İnşallah düzelir diye umut ediyoruz. yoksa....
-
"Keşke 10-0 olsaydı"
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kalemine,yüreğine sağlık.Biz bu iki kelleden (özbek-Tudor ikilisi)nasıl kurtulacağız?Kulüp gerçekten batıyor.
Yakın Doğu Üniversitesi, Rusya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.