Potada Avrupa mesaisi

THY Avrupa Ligi, FIBA Şampiyonlar Ligi, 7DAYS Avrupa Kupası, FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edecek temsilcilerimiz, galibiyet parolasıyla parkeye çıkacak.



ANADOLU EFES VE FENERBAHÇE DOĞUŞ DEPLASMANDA

THY Avrupa Ligi 11'inci haftasında temsilcilerimiz Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes sahne alacak. 10 maçlık bölümde 3 galibiyet 7 mağlubiyet alan Anadolu Efes, 8 Aralık Cuma günü saat 21.00'de Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak. Ligde ve Avrupa'da bir türlü istediği çizgiyi yakalayamayan Anadolu Efes'te koç Velimir Perasovic'in koltuğu sallantıda. Anadolu Efes bu maçı kazanarak Avrupa Ligi'nde üst üste 2'nci galibiyetini almak istiyor.



Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş ise, 8 Aralık Cuma günü saat 23.00'te İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak. 10 maçta 7 galibiyet 3 mağlubiyet alan son şampiyon, son 6 resmi maçında galibiyete ulaştı. Son Avrupa Ligi maçında uzun süredir deplasmanda yenemediği Baskonia'yı mağlup eden Fenerbahçe Doğuş'ta James Nunnally son dönemdeki performansıyla öne çıkıyor. Temsilcimiz bu maçı da kazanarak üst üste 7'nci galibiyetini almak istiyor.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 4 TEMSİLCİMİZ FRANSIZLARA KARŞI

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Gaziantep Basketbol, Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka sahne alacak. 4 temsilcimiz de, gruptaki Fransız rakiplerine karşı boy gösterecek.



B Grubu'nda bugün saat 20.00'de Gaziantep Basketbol, Elan Chalon'u konuk edecek. Yeni koç Nenad Markovic ile birlikte Avrupa'daki ilk sınavına çıkacak olan Gaziantep ekibi, grupta çıktığı 6 maçtan yalnızca 2 galibiyet çıkarabildi, son 4 maçta ise mağlup oldu.



C Grubu'nda Banvit, Strasbourg'a konuk olacak. Bugün saat 22.30'da başlayacak olan mücadelede, temsilcimiz gruptaki 5'inci galibiyetini arayacak.

A Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Monaco ile yarın saat 22.30'da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligde 9 maç sonunda aldığı 2 galibiyetle son sıralarda yer alan İzmir ekibi, Şampiyonlar Ligi grubunda oldukça başarılı bir performans sergilerken, 6 maçta 5 galibiyet elde etti.



D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Japan, yarın saat 20.00'de JSF Nanterre 92'yi sahasında konuk edecek. Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, ligde oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılırken, D Grubu'nda oynadığı son 5 maçı da kazandı. Ryan Boatright'ın dönüşüyle birlikte oyun kurucu eksikliğini de gideren Beşiktaş Sompo Japan, yarın oynayacağı mücadeleden de galip ayrılarak D Grubu liderliğini sürdürmek istiyor.



TOFAŞ, DAÇKA VE GALATASARAY SAHNEDE

7DAYS Avrupa Kupası'nda Galatasaray Odeabank, TOFAŞ ve Darüşşafaka galibiyet parolasıyla parkeye çıkacak.

A Grubu maçında yarın saat 21.45'te Darüşşafaka, deplasmanda Hırvatistan ekibi Cedevita Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Namağlup olarak grup liderliğini sürdüren Daçka, 6 maçta 6 galibiyet aldı.



B Grubu'nda Galatasaray Odeabank, yarın saat 20.00'de İtalyan ekip Reggio Emilia'yı konuk edecek. Bu sezon bir türlü istediği formu yakalayamayan Erman Kunter'in öğrencileri, grupta çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet alarak grubun son sırasında yer alıyor.

C Grubu'nda ise ligin namağlup lideri TOFAŞ, İspanyol ekip Gran Canaria'ya konuk olacak. Yarın saat 21.00'de başlayacak olan mücadelede, Bursa ekibi gruptaki 5'inci galibiyetini arayacak.



FIBA AVRUPA KUPASI'NDA HEDEF 2'DE 2

FIBA Avrupa Kupası'nda Demir İnşaat Büyükçekmece ve İstanbul BBSK deplasmanda galibiyet arayacak. Gruptaki son maçlarına çıkacak olan temsilcilerimiz, galibiyet almaları halinde bir üst tura adlarını yazdıracaklar.



E Grubu'nda mücadele eden İstanbul BBSK, yarın saat 18.00'de Gürcistan ekibi Dinamo Tbilisi'e konuk olacak. G Grubu'nda ise Demir İnşaat Büyükçekmece, yarın saat 21.30'da Kosova ekibi KB Sigal Prishtina ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



KADINLAR AVRUPA LİGİ'NDE İSTANBUL EKİPLERİ PARKEDE

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi sahneye çıkacak.

Temsilcilerimizin maç programı şu şekilde:



YARIN

- A Grubu -

18.00 Galatasaray - ESBVA LM



- B Grubu -

17.00 Nadezhda Orenburg - Yakın Doğu Üniversitesi

20.00 Fenerbahçe - Wisla Krakow