 Pınar Karşıyaka, Fransa deplasmanında – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    , Fransa deplasmanında

    <a href="/index/pinar-karsiyaka?id=244318e5-e8b4-4f1d-8338-cbf84d434a00" class="" rel="tag">Pınar Karşıyaka</a>, Fransa deplasmanında

    , FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 7. hafta karşılaşmasında yarın grupta namağlup lider durumda bulunan Monaco'ya konuk olacak.

    Grupta ilk 6 maçın ardından aldığı 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 11 puanla ikinci sırada bulunan , yarın TSİ 22.30'da Monaco'daki Stade Louis II Spor Salonu'nda Monaco ile karşılaşacak. Organizasyonda tek namağlup takım olan Monaco, topladığı 12 puanla grupta lider durumda yer alıyor.

    AVRUPA'DA 180. KARŞILAŞMA
    Avrupa kupalarında 180. maçına çıkacak , daha önceki maçlarda 91 galibiyet, 87 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 14 bin 87 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 13 bin 917 sayı gördü.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:18
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