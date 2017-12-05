Grupta ilk 6 maçın ardından aldığı 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 11 puanla ikinci sırada bulunan Pınar Karşıyaka, yarın TSİ 22.30'da Monaco'daki Stade Louis II Spor Salonu'nda Monaco ile karşılaşacak. Organizasyonda tek namağlup takım olan Monaco, topladığı 12 puanla grupta lider durumda yer alıyor.



AVRUPA'DA 180. KARŞILAŞMA

Avrupa kupalarında 180. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki maçlarda 91 galibiyet, 87 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 14 bin 87 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 13 bin 917 sayı gördü.