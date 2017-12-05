Pınar Karşıyaka, Fransa deplasmanında
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 7. hafta karşılaşmasında yarın grupta namağlup lider durumda bulunan Monaco'ya konuk olacak.
Grupta ilk 6 maçın ardından aldığı 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 11 puanla ikinci sırada bulunan Pınar Karşıyaka, yarın TSİ 22.30'da Monaco'daki Stade Louis II Spor Salonu'nda Monaco ile karşılaşacak. Organizasyonda tek namağlup takım olan Monaco, topladığı 12 puanla grupta lider durumda yer alıyor.
AVRUPA'DA 180. KARŞILAŞMA
Avrupa kupalarında 180. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki maçlarda 91 galibiyet, 87 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 14 bin 87 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 13 bin 917 sayı gördü.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:18
-
Yusuf asist yaptı ama golleri kaçırdı
Toplam 2
Yorum
TOKATLI evlat transfer haberleri kafanı karıştırmasın, fiziken sahadasın ama ruhen yoksun bi süredir
-
Üvey evlat mıyız!
Toplam 4
Yorum
asdf yasin hiç konşmasın. Bencil oynuyor. Boş yapmaya gerk yok
-
''Mükemmel oynadık''
Toplam 2
Yorum
tokatlı abdülkadire eyvallah fakat kuco bu performansıyla onaziyi kesemez kusura bakmayın
Pınar Karşıyaka, Fransa deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.