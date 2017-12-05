MB Uşak’ta iki oyuncu ile yollar ayrıldı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 5. sezonunu geçiren Muratbey Uşak’ta istenileni veremeyen 2 oyuncu ile yollar ayrıldı.
Sezon başından bu yana sakatlıkları süren Solomon ve Miles'ın ise bu hafta yeniden parkeye çıkacağı öğrenilirken, kulübün kısa vadede hedef; ilk yarı bitimine kadar en az 3 galibiyet üzerine kuruldu. MB Uşak, bu hafta sonu deplasmanda Galatasaray Odebank'a konuk olacak.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:06
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Daha dur hele!
Toplam 7
Yorum
Eren aaaa mahmutttt çıktınya piyasaya fener bu hafta bursaya tökezler
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Tudor'a 3 maç daha
Toplam 13
Yorum
sercan korkmaz Ben ilk önce muslera'dan başlamak istiyorum.Muslera'da selçuk inan'daki gibi düşüşler başladı.İnşallah düzelir diye umut ediyoruz. yoksa....
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"Keşke 10-0 olsaydı"
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kalemine,yüreğine sağlık.Biz bu iki kelleden (özbek-Tudor ikilisi)nasıl kurtulacağız?Kulüp gerçekten batıyor.
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