 MB Uşak’ta iki oyuncu ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    MB Uşak’ta iki oyuncu ile yollar ayrıldı

    MB Uşak’ta iki oyuncu ile yollar ayrıldı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 5. sezonunu geçiren ’ta istenileni veremeyen 2 oyuncu ile yollar ayrıldı.

    Sezona iddialı başlayan ve ardından bir takım talihsizlikler yaşayan 'ta kötü gidişata dur demek için radikal tedbirler alınmaya başlanıldı. Sezonun hemen başında önemli 2 iki oyuncusu Solomon ve Miles'in sakatlığı ile şok yaşayan Uşak ekibi, oynanan 9 maçta 1 galibiyet alabildi. Bununla beraber zorunlu transfere yönelen kırmızı-siyahlılar, yine çıkış yakalayamadı. En son sahasında oynadığı Gaziantep Basketbol karşılaşmasını da kaybeden Muratbey Uşak'ta kulüp yönetimi ve teknik heyet durumu masaya yatırdı. Takımda performansından memnun olunmayan Damir Markota ve Mutlu Demir ile yollar ayrıldı.

    Sezon başından bu yana sakatlıkları süren Solomon ve Miles'ın ise bu hafta yeniden parkeye çıkacağı öğrenilirken, kulübün kısa vadede hedef; ilk yarı bitimine kadar en az 3 galibiyet üzerine kuruldu. MB Uşak, bu hafta sonu deplasmanda Galatasaray Odebank'a konuk olacak.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    MB Uşak’ta iki oyuncu ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN