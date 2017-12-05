İBB Spor, Gürcistan deplasmanında

Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak. Grupta oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak ikinci sırada bulunan İstanbul temsilcisi, gruptan çıkmayı garantiledi. Dinamo Tiflis ise grupta oynadığı 5 karşılaşmada da mağlup oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Dinamo Tiflis ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 72-52 kazandı.