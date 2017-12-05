 İBB Spor, Gürcistan deplasmanında – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    İBB Spor, Gürcistan deplasmanında

    İBB Spor, Gürcistan deplasmanında

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. haftasında yarın deplasmanda Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımına konuk olacak.

    Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak. Grupta oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak ikinci sırada bulunan İstanbul temsilcisi, gruptan çıkmayı garantiledi. Dinamo Tiflis ise grupta oynadığı 5 karşılaşmada da mağlup oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Dinamo Tiflis ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 72-52 kazandı.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:09
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