İBB Spor, Gürcistan deplasmanında
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. haftasında yarın deplasmanda Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımına konuk olacak.
Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak. Grupta oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak ikinci sırada bulunan İstanbul temsilcisi, gruptan çıkmayı garantiledi. Dinamo Tiflis ise grupta oynadığı 5 karşılaşmada da mağlup oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Dinamo Tiflis ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 72-52 kazandı.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:09
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Daha dur hele!
Toplam 7
Yorum
Eren aaaa mahmutttt çıktınya piyasaya fener bu hafta bursaya tökezler
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Tudor'a 3 maç daha
Toplam 13
Yorum
sercan korkmaz Ben ilk önce muslera'dan başlamak istiyorum.Muslera'da selçuk inan'daki gibi düşüşler başladı.İnşallah düzelir diye umut ediyoruz. yoksa....
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"Keşke 10-0 olsaydı"
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kalemine,yüreğine sağlık.Biz bu iki kelleden (özbek-Tudor ikilisi)nasıl kurtulacağız?Kulüp gerçekten batıyor.
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