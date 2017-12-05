 Darüşşafaka, Hırvatistan deplasmanında – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    , Hırvatistan deplasmanında

    Darüşşafaka, Hırvatistan deplasmanında

    Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. maçında yarın Hırvatistan ekibi Cedevita'ya konuk olacak.

    Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'teki Dom Sportova'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Grupta oynadığı 6 maçı da kazanarak lider durumda bulunan , ilk 4 takımın yükseleceği Top 16'ya kalmayı garantiledi. Üçer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Cedevita ise averajla 3. sırada yer alıyor.

    İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk maçı Darüşşafaka 85-83 kazanmıştı.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:44
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