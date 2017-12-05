Darüşşafaka, Hırvatistan deplasmanında

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'teki Dom Sportova'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Grupta oynadığı 6 maçı da kazanarak lider durumda bulunan Darüşşafaka, ilk 4 takımın yükseleceği Top 16'ya kalmayı garantiledi. Üçer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Cedevita ise averajla 3. sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk maçı Darüşşafaka 85-83 kazanmıştı.