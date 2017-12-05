Darüşşafaka, Hırvatistan deplasmanında
Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. maçında yarın Hırvatistan ekibi Cedevita'ya konuk olacak.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'teki Dom Sportova'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Grupta oynadığı 6 maçı da kazanarak lider durumda bulunan Darüşşafaka, ilk 4 takımın yükseleceği Top 16'ya kalmayı garantiledi. Üçer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Cedevita ise averajla 3. sırada yer alıyor.
İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk maçı Darüşşafaka 85-83 kazanmıştı.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:44
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"Keşke 10-0 olsaydı"
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kalemine,yüreğine sağlık.Biz bu iki kelleden (özbek-Tudor ikilisi)nasıl kurtulacağız?Kulüp gerçekten batıyor.
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Anlaşmamız böyle
Toplam 2
Yorum
fbcan türkiyede tribünler hakedene değerini gösterir ama alex gibi efsane olabilmesi iiçin uzun süre o formayı terletmesi ve örnek olması gerekir
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Tudor'a 3 maç daha
Toplam 12
Yorum
HÜSEYİN BIRAKACAN GİTSİN ŞU LİSELİLERİN OLDUĞU TAKIMI GS DEN SOĞUTTUNUZ BE
Darüşşafaka, Hırvatistan deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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