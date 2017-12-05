 Büyükçekmece, Priştine'ye konuk olacak – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Büyükçekmece, Priştine'ye konuk olacak

    Büyükçekmece, Priştine'ye konuk olacak

    Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası G Grubu 6. haftasında Kosova temsilcisi Sigal Priştine'ye konuk olacak.

    Gençlik ve Spor Salonu'nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak lider durumda bulunan İstanbul temsilci, Sigal Priştine ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 86-59 yendi.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:10
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