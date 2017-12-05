Büyükçekmece, Priştine'ye konuk olacak
Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası G Grubu 6. haftasında Kosova temsilcisi Sigal Priştine'ye konuk olacak.
Gençlik ve Spor Salonu'nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak lider durumda bulunan İstanbul temsilci, Sigal Priştine ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 86-59 yendi.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:10
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Yusuf asist yaptı ama golleri kaçırdı
Toplam 2
Yorum
TOKATLI evlat transfer haberleri kafanı karıştırmasın, fiziken sahadasın ama ruhen yoksun bi süredir
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Üvey evlat mıyız!
Toplam 4
Yorum
asdf yasin hiç konşmasın. Bencil oynuyor. Boş yapmaya gerk yok
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''Mükemmel oynadık''
Toplam 2
Yorum
tokatlı abdülkadire eyvallah fakat kuco bu performansıyla onaziyi kesemez kusura bakmayın
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