Büyükçekmece, Priştine'ye konuk olacak

Gençlik ve Spor Salonu'nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak lider durumda bulunan İstanbul temsilci, Sigal Priştine ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 86-59 yendi.