 Beşiktaş, Fransız rakibini ağırlayacak – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Beşiktaş, Fransız rakibini ağırlayacak

    Beşiktaş, Fransız rakibini ağırlayacak

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda liderliğini sürdüren , 7. maçında ikinci sıradaki Fransız ekibi Nanterre'yi yarın konuk edecek.

    BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Geride kalan 6 haftada 5 galibiyet 1 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, grupta ilk sırada bulunuyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Fransız takımı Nanterre ise averajla ikinci basamakta yer alıyor. son olarak Alman ekibi Telekom Baskets karşısında deplasmanda 74-73 galip gelmişti.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:31
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