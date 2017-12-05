Beşiktaş, Fransız rakibini ağırlayacak

BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Geride kalan 6 haftada 5 galibiyet 1 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, grupta ilk sırada bulunuyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Fransız takımı Nanterre ise averajla ikinci basamakta yer alıyor. Beşiktaş Sompo Japan son olarak Alman ekibi Telekom Baskets karşısında deplasmanda 74-73 galip gelmişti.