 Pınar Karşıyaka'nın konuğu Trabzonspor – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    'nın konuğu Trabzonspor

    Pınar Karşıyaka'nın konuğu Trabzonspor

    Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftada evinde Anadolu Efes'i mağlup ettikten sonra oynadığı 6 maçı kaybeden, düşme hattındaki , yarın evinde Trabzonspor karşısında çıkış arayacak.

    Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Maçın biletleri 20 TL'den satılacak. Yeşil-kırmızılılarda iyileşen guard Dominic Waters forma giyebilecek.

    Bu arada Karşıyaka'nın sponsoru Yaşar Holding, hafta başında yerli ve yabancı oyuncular ile teknik ekibin maaşlarını ödedi. Öte yandan finansal sıkıntılar yaşayan Trabzonspor, bu sabahki İzmir uçağına binmeyerek, İzmir'de yapılması gereken idmanı iptal etti. Ödemeleri yapılmayan basketbolcuların yönetime, "Maça çıkmayız" resti çektiği belirtildi. Trabzon ekibinin sahaya çıkmaması halinde 20-0 hükmen galip sayılacak.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:26
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