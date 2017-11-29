Pınar Karşıyaka'nın konuğu Trabzonspor
Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftada evinde Anadolu Efes'i mağlup ettikten sonra oynadığı 6 maçı kaybeden, düşme hattındaki Pınar Karşıyaka, yarın evinde Trabzonspor karşısında çıkış arayacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Maçın biletleri 20 TL'den satılacak. Yeşil-kırmızılılarda iyileşen guard Dominic Waters forma giyebilecek.
Bu arada Karşıyaka'nın sponsoru Yaşar Holding, hafta başında yerli ve yabancı oyuncular ile teknik ekibin maaşlarını ödedi. Öte yandan finansal sıkıntılar yaşayan Trabzonspor, bu sabahki İzmir uçağına binmeyerek, İzmir'de yapılması gereken idmanı iptal etti. Ödemeleri yapılmayan basketbolcuların yönetime, "Maça çıkmayız" resti çektiği belirtildi. Trabzon ekibinin sahaya çıkmaması halinde Pınar Karşıyaka 20-0 hükmen galip sayılacak.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:26
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Aslan derbi galibiyetine hasret
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Aslan DERBYLERDE TUDOR SASIRTIYOR NEYI AMACLADIGINI KENDISIDE BILMIYOR SACMA SAPAN KADRO VE DIZILIS YAPIYOR HERSEYE RAGMEN SAMPIYON OLMALIYIZ !
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