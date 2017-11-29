Muratbey Uşak'ta Bulkaz umutlu
Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e deplasmanda 94-87 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan ve çıkışa geçemeyen Muratbey Uşak'ta Antrenör Ozan Bulkaz umutlu konuştu.
Bulkaz, Efes deplasmanında sergiledikleri performanstan memnun kaldığını belirterek, "Anadolu Efes oyuncusu Errick McCollum çok yüzdeli oynadı. Biz deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde mücadelemizi sergiledik. Karşılaşmanın skoru kimseyi yanıltmasın. Son ana kadar Anadolu Efes'le kafa kafaya gittik. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Elbette kazanmak da gerekiyor" açıklamalarını yaptı.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:01
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İspanyol medyasından Arda Turan iddiası
Toplam 1
Yorum
seda satilmasa nolur,barca icin daha iyi olur
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Valverde'den Arda Turan açıklaması
Toplam 2
Yorum
seda tek sart barca ardayi monacoya verebilirsin,yoksa esasen sende kalmasi cok daha iyi,hatta ömürlük
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G.Saraylı isim İspanya yolcusu!
Toplam 2
Yorum
........ bırakın gitsin 1-2 gol atcak diye dünya para verilmez gol attığı maçta bile vasattı artı rakipte alanya eksikleri olan alanya
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