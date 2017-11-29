 Muratbey Uşak'ta Bulkaz umutlu – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'ta Bulkaz umutlu

    Muratbey Uşak'ta Bulkaz umutlu

    Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e deplasmanda 94-87 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan ve çıkışa geçemeyen 'ta Antrenör Ozan Bulkaz umutlu konuştu.

    Bulkaz, Efes deplasmanında sergiledikleri performanstan memnun kaldığını belirterek, "Anadolu Efes oyuncusu Errick McCollum çok yüzdeli oynadı. Biz deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde mücadelemizi sergiledik. Karşılaşmanın skoru kimseyi yanıltmasın. Son ana kadar Anadolu Efes'le kafa kafaya gittik. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Elbette kazanmak da gerekiyor" açıklamalarını yaptı.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muratbey Uşak'ta Bulkaz umutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.