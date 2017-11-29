Muratbey Uşak'ta Bulkaz umutlu

Bulkaz, Efes deplasmanında sergiledikleri performanstan memnun kaldığını belirterek, "Anadolu Efes oyuncusu Errick McCollum çok yüzdeli oynadı. Biz deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde mücadelemizi sergiledik. Karşılaşmanın skoru kimseyi yanıltmasın. Son ana kadar Anadolu Efes'le kafa kafaya gittik. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Elbette kazanmak da gerekiyor" açıklamalarını yaptı.