 McCollum Efes’i uçurdu – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    McCollum Efes’i uçurdu

    McCollum Efes’i uçurdu
    BASKETBOL Süper Ligi 8. haftasında A.Efes evinde ağırladığı Uşak'ı ABD'li yıldızı Errick McCollum'ın skorer oyunuyla 97-84 yendi. Maçın başında 11-0 geriye düşen lacivert- beyazlılar, final çeyreğine 65-64 önde girdiği mücadelede 41 sayıyla oynayan McCollum'un etkili oyunuyla kazandı.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    McCollum Efes’i uçurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.