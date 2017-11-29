Markovic Gaziantep’te

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Stefanos Dedas'tan boşalan baş antrenörlük koltuğuna Nenad Markovic'i getirdi. Son olarak İspanyol ekibi Tenerife'de görev yapan Sırp hoca, daha önce ülkemizde Karşıyaka ve Trabzonzpor'u da çalıştırmıştı.