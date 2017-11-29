 Markovic Gaziantep’te – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Markovic Gaziantep’te

    Markovic Gaziantep’te
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Stefanos Dedas'tan boşalan baş antrenörlük koltuğuna Nenad Markovic'i getirdi. Son olarak İspanyol ekibi Tenerife'de görev yapan Sırp hoca, daha önce ülkemizde Karşıyaka ve Trabzonzpor'u da çalıştırmıştı.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:21
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