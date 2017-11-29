Maça çıkmayacaklar!
Sezon başından beri ödemelerin geciktiği Trabzonspor'da oyuncular, Pınar Karşıyaka deplasmanına gitmeme kararı aldı.
İddialara göre, daha önce kulübe ihtarname çeken bazı yabancı oyuncular, menajerleri ile görüştükten sonra takım içinde bir toplantı yaptı. Toplantıda oyunculardan bazıları maça gitmeme konusunda farklı düşünse de alınacak genel karara uyacaklarını söyledi. Toplantıda alınan karar ise paraların yatmaması durumunda İzmir deplasmanına gitmemek şeklinde oldu.
İzmir'e sabah uçağı ile gitmesi planlanan oyuncular paraların yatması durumunda perşembe günkü maç için akşam uçağına binecek. Bir diğer olasılık, oyuncuların ikna edilerek sabah uçağına binmeleri. En kötü olasılık ise oyuncuların ikna olmaması veya paraların yatmaması ve takımın maça gitmemesi.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:52
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Orkan hızlı başladı
Toplam 1
Yorum
Nirvana Seneye Beşiktaş forvetinde Orkanı , Töreyi , Cenki ve Babeli görmek isterim . Töre de güçlü dönerse Q7 mutlaka satılmalı .
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Jose: Bana takım bul
Toplam 1
Yorum
MEHMET FERNANDAO BURSASPORDAN AZİZ BEHİC İLE TAKAS EDİLEBİLİR.
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Tudor derbi stratejisini belirledi
Toplam 3
Yorum
washak eyvah eyvah, insallah strateji yapacam deyim takimla cok oynamaz..
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