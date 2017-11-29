 Maça çıkmayacaklar! – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Maça çıkmayacaklar!

    Maça çıkmayacaklar!

    Sezon başından beri ödemelerin geciktiği Trabzonspor'da oyuncular, Pınar Karşıyaka deplasmanına gitmeme kararı aldı.

    Sezon başından beri ödemelerin geciktiği Trabzonspor'da oyuncular, Pınar Karşıyaka deplasmanına gitmeme kararı aldı. Oyuncular kararlarını değiştirmezse yarın sabah İzmir'e uçmayacak, paraların yatması durumunda ise akşam uçağına binecek.

    İddialara göre, daha önce kulübe ihtarname çeken bazı yabancı oyuncular, menajerleri ile görüştükten sonra takım içinde bir toplantı yaptı. Toplantıda oyunculardan bazıları maça gitmeme konusunda farklı düşünse de alınacak genel karara uyacaklarını söyledi. Toplantıda alınan karar ise paraların yatmaması durumunda İzmir deplasmanına gitmemek şeklinde oldu.

    İzmir'e sabah uçağı ile gitmesi planlanan oyuncular paraların yatması durumunda perşembe günkü maç için akşam uçağına binecek. Bir diğer olasılık, oyuncuların ikna edilerek sabah uçağına binmeleri. En kötü olasılık ise oyuncuların ikna olmaması veya paraların yatmaması ve takımın maça gitmemesi.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:52
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