İstanbul Üniversitesi, Sleza'yı ağırlıyor
İstanbul Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. ve son maçında yarın Polonya temsilcisi Sleza ile karşı karşıya gelecek.
Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Grupta yaptığı 5 maçta 1 galibiyet alan ve 4 kez mağlup olan İstanbul temsilcisi, Sleza ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 67-58 kaybetti.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:17
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Jose: Bana takım bul
Toplam 2
Yorum
adalet Aman ne olur gitme.Golleri kim atacak.Fenerbahçe sensiz ne yapabilir.DEFOL
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F.Bahçe ezeli rakiplerini solladı
Toplam 1
Yorum
yalan neden geçmişi veriyorsunuz 2017 -2018 sezonunu verin bakalım GS ile diğer takımlar arasında ne kadar fark var.Geçmişte yaşamayı bırakın
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Emrullah’ın 9 gol isyanı! Gözyaşlarını tutamadı
Toplam 19
Yorum
cimbomskr galatasaray soracak 9 golün hesabını merak etme Emrullah !
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