İstanbul Üniversitesi, Sleza'yı ağırlıyor

Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Grupta yaptığı 5 maçta 1 galibiyet alan ve 4 kez mağlup olan İstanbul temsilcisi, Sleza ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 67-58 kaybetti.