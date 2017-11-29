Hatay'ın Avrupa'da bileği bükülmüyor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, D Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında evinde Slovakya'nın Piestanske Cajky takımını 82-58 yendi. Daha sonra deplasmanda Romanya temsilcisi ACS Sepsi'yi 80-63, sahasında ise Polonya ekibi Energa Torun'u 71-53 mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, dördüncü maçında konuk olduğu Piestanske Cajky'e 63-57'lik skorla üstünlük sağladı. Hatay Büyükşehir Belediyespor, grupta yaptığı son müsabakada ise evinde ACS Sepsi'yi 73-67 yendi.

D Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Energa Torun'u konuk edecek Hatay Büyükşehir Belediyespor, bu karşılaşmayı da kazanarak grubu namağlup tamamlamak istiyor.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de yaptığı 7 maçın 6'sını kazanma başarısı gösteren Hatay Büyükşehir Belediyespor, her iki kulvarda şampiyonluk hedefliyor.

HEDEF KUPA

Hatay Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Katerina Hadzidaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona çok iyi başladıklarını belirtti.

Üst üste zorlu maçlar yaptıklarını anlatan Hadzidaki, "Bundan bir ay önce art arda 4 deplasmana gittik. Zamanımızın büyük çoğunluğu yolda geçiyordu. Bazı maçlardan önce antrenman yapmaya bile zamanımız olmadı. Güzel sonuçlarla devam ediyoruz. Oyuncularımızla gösterdiğimiz büyük gayretin karşılığını kupa olarak almak istiyoruz." diye konuştu.

Aldıkları sonuçlarda oyuncular arasındaki uyumun da etkili olduğunu vurgulayan Hadzidaki, transfer edecekleri sporcuları seçerken iyi bir oyuncu olmasından ziyade karakterlerine dikkat ettiklerini ve bunun da karşılığını aldıklarını söyledi.

BAYRAKTAR: "BU SADECE BİR BAŞLANGIÇ"

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, sezona müthiş bir şekilde başladıklarının altını çizdi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'de 6, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ise 5'te 5 yapmanın gurur verici olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Oynanan 12 maçtan 11'ini kazanmak çok etkileyici bir performans. Bunun için teknik heyeti ve tüm oyuncuları kutluyorum. İyi iş çıkardılar. Ancak bu sadece bir başlangıç. Sezon çok uzun ve önümüzde oynayacağımız daha çok maç var. Hedeflerimize ulaşmak için hala gelişim göstermeliyiz. Sahada doğru yaptıklarımız var ve bu doğruları artırmamız lazım. Disiplinli ve çok çalışmalıyız. Genç oyunculardan kurulu bir takımız ve sahada oyuncularımızın ilerlediğini görmek, ilerisi için hepimize heyecan veriyor."

Oyunculardan Katsiaryna Snytsina da üst üste aldıkları galibiyetlerin kendilerini çok mutlu ettiğini aktardı.

Elde ettikleri sonuçların moral ve motivasyonlarını artırdığını dile getiren Snytsina, her iki kulvarda da şampiyonluğu kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.