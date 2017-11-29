 Griffin iki ay yok – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Griffin iki ay yok

    Griffin iki ay yok

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ta forma giyen , sol dizindeki sakatlık nedeniyle sahalardan iki ay uzak kalacak.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Clippers ile Lakers arasında oynanan Los Angeles derbisinde sakatlanarak oyunu terk eden all-star oyuncunun sol dizinde yırtık meydana geldiği belirtildi.

    Açıklamada, tedavisine başlanan 28 yaşındaki Griffin'in, sakatlığı nedeniyle sahalardan iki aya kadar uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.

    Bu sezon 23,6 sayı, 7,9 ribaunt ve 5,1 asist ortalamasıyla oynayan , sol diz kapağındaki kırık nedeniyle 2009-10 sezonunda takımını yine yalnız bırakmıştı.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:16
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