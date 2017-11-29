Griffin iki ay yok
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ta forma giyen Blake Griffin, sol dizindeki sakatlık nedeniyle sahalardan iki ay uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, Clippers ile Lakers arasında oynanan Los Angeles derbisinde sakatlanarak oyunu terk eden all-star oyuncunun sol dizinde yırtık meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, tedavisine başlanan 28 yaşındaki Griffin'in, sakatlığı nedeniyle sahalardan iki aya kadar uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.
Bu sezon 23,6 sayı, 7,9 ribaunt ve 5,1 asist ortalamasıyla oynayan Blake Griffin, sol diz kapağındaki kırık nedeniyle 2009-10 sezonunda takımını yine yalnız bırakmıştı.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:16
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G.Saraylı futbolcu maç boyunca yuhalandı!
Toplam 10
Yorum
görengören Bu ÇAMDALI oynatacana U19- U21 herneyse orda oyuncu yokmu ÇAMDALDAN Kötüyse kaldırın genç takımı
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Emrullah’ın 9 gol isyanı! Gözyaşlarını tutamadı
Toplam 20
Yorum
:)))) sen kaç yaşındasın, böyle maçmı satılır :)) fazla ağlamayın sadece ağlamayı biliyosunuz başka bişeyden anladığınız yok
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Jose: Bana takım bul
Toplam 2
Yorum
adalet Aman ne olur gitme.Golleri kim atacak.Fenerbahçe sensiz ne yapabilir.DEFOL
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