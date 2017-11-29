 Fenerbahçe Doğuş, İspanya deplasmanında – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    , İspanya deplasmanında

    Fenerbahçe Doğuş, İspanya deplasmanında

    , THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

    Fernando Buesa Arena'da TSİ 22.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Ligde çıktığı 9 müsabakadan 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı karşılaşmaların 4'ünü kazanıp, 5'ini kaybeden İspanya ekibi ise 11. sırada bulunuyor.

    , Baskonia ile THY Avrupa Ligi'nde 2000 yılından bugüne dek, 15 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin dördünü sarı-lacivertliler kazanırken, İspanya temsilcisi 11 galibiyet elde etti.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:17
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