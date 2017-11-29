Fenerbahçe Doğuş, İspanya deplasmanında
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.
Fernando Buesa Arena'da TSİ 22.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Ligde çıktığı 9 müsabakadan 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı karşılaşmaların 4'ünü kazanıp, 5'ini kaybeden İspanya ekibi ise 11. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe Doğuş, Baskonia ile THY Avrupa Ligi'nde 2000 yılından bugüne dek, 15 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin dördünü sarı-lacivertliler kazanırken, İspanya temsilcisi 11 galibiyet elde etti.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:17
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