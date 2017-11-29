Fener coştu

Fenerbahçe Doğuş, Demir İnşaat Büyükçekmece’yi farklı geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Doğuş, kendi sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 82-59 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş 6. galibiyetini alırken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise bu sonuçla 5. mağlubiyetini yaşadı. Sarı- lacivertli ekipte Nunnaly 13, Melih Mahmutoğlu ise 11 sayıyla oynayarak takımlarını farka taşıyan isimler oldu.