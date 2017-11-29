 Fener coştu – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Fener coştu

    Fener coştu

    Fenerbahçe Doğuş, Demir İnşaat Büyükçekmece’yi farklı geçti

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Doğuş, kendi sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 82-59 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş 6. galibiyetini alırken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise bu sonuçla 5. mağlubiyetini yaşadı. Sarı- lacivertli ekipte Nunnaly 13, Melih Mahmutoğlu ise 11 sayıyla oynayarak takımlarını farka taşıyan isimler oldu.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:20
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