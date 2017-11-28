Fenerbahçe'den büyük fark
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 82-59 mağlup etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 21-13, ilk yarıyı ise 45-29 önde kapattı. 3'üncü periyotta farkı artıran Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 19 sayı önde girdi: 60-41. Son periyotta da rakibine üstünlüğü bırakmayan sarı-lacivertli ekip, parkeden 82-59 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Doğuş ligdeki 6'ncı galibiyetine uzanırken, Demir İnşaat Büyükçekmece 5'inci mağlubiyetini aldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 14 sayıyla Demir İnşaat Büyükçekmece'den Oğulcan Baykan olurken, Fenerbahçe Doğuşlu James Nunnally 13 sayıyla oynadı.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 23:09
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Soldado'da tedirgin bekleyiş
Toplam 3
Yorum
Ş.Atalay Sene başı golcüleriniz sakat (RVP müzmin sakat). Gidip 5 milyon avro vererek yaşlı ve müzmin bir sakat forvet daha(Soldado) alınıyor.
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Cenk'e Bundesliga devi talip oldu!
Toplam 6
Yorum
zöpleri dümlet şeol hocayı tebrık edıyorum yanlışlıklada olsa dogru kadroyu cıkardığı için pepe tosiç fabri eklersek orkun keske talıscanın yerınde oynasa
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 11
Yorum
Hayal Yalan haber bunlar yönetim Tudor un arkasında. Terim kendi işine baksın. İşi çevresindekilerle sorun yaşamak.
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