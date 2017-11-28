 Fenerbahçe'den büyük fark – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Fenerbahçe'den büyük fark

    Fenerbahçe'den büyük fark

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8'inci hafta mücadelesinde , sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 82-59 mağlup etti.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 21-13, ilk yarıyı ise 45-29 önde kapattı. 3'üncü periyotta farkı artıran , final periyoduna 19 sayı önde girdi: 60-41. Son periyotta da rakibine üstünlüğü bırakmayan sarı-lacivertli ekip, parkeden 82-59 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Doğuş ligdeki 6'ncı galibiyetine uzanırken, Demir İnşaat Büyükçekmece 5'inci mağlubiyetini aldı.

    Mücadelenin en skorer ismi attığı 14 sayıyla Demir İnşaat Büyükçekmece'den Oğulcan Baykan olurken, Fenerbahçe Doğuşlu James Nunnally 13 sayıyla oynadı.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:09
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