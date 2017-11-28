Beylerbeyi Efes!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Anadolu Efes sahasında Muratbey Uşak'ı 97-84 mağlup ederek ligdeki 6'ncı galibiyetine uzandı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 26-20 önde kapattı. 2'nci çeyrekte vites yükselten Anadolu Efes, 26-20'lik çeyrek skoruyla durumu eşitledi ve devreye 46-46'lık eşitlikle girildi.
?3'üncü çeyrek, iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçerken Efes, 19-18'lik çeyrek skoruyla final periyoduna 1 sayı farkla önde girdi: 65-64. Son periyotta farkı açan ve hücumda rahat sayı bulan Anadolu Efes, sahadan 97-84 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes 6'ncı galibiyetine uzanırken, Uşak 7'nci mağlubiyetini aldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 41 sayıyla Anadolu Efes'ten Errick McCollum olurken, Muratbey Uşak'tan Şafak Edge 16 sayı üretti.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 20:36
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Soldado'da tedirgin bekleyiş
Toplam 3
Yorum
Ş.Atalay Sene başı golcüleriniz sakat (RVP müzmin sakat). Gidip 5 milyon avro vererek yaşlı ve müzmin bir sakat forvet daha(Soldado) alınıyor.
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Cenk'e Bundesliga devi talip oldu!
Toplam 6
Yorum
zöpleri dümlet şeol hocayı tebrık edıyorum yanlışlıklada olsa dogru kadroyu cıkardığı için pepe tosiç fabri eklersek orkun keske talıscanın yerınde oynasa
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 11
Yorum
Hayal Yalan haber bunlar yönetim Tudor un arkasında. Terim kendi işine baksın. İşi çevresindekilerle sorun yaşamak.
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