Avrupa'da Türk derbisi
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında İstanbul takımları Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.
Grupta oynanan 5 maç sonunda iki takımın da 4'er galibiyeti bulunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi, averajla Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada yer alıyor.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 13:17
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 5
Yorum
Aslan UEFA'YI TERIM GETIRDI DIYENLERE BASIMIZDA LUCESCU OLSAYDI SAMPIYONLAR LIGINDE EN AZ 1 KEZ SAMPIYON OLURDUK GRUPLARDAN CIKAMADIK 1KERE BILE.
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İddaa’nın favorisi Beşiktaş
Toplam 3
Yorum
Şapşik Beşiktaş'a çok vermiş en fazla 1,40 bekliyordum.
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Fenerbahçe'nin kupa serüveni başlıyor
Toplam 2
Yorum
ADANALI BEKLEYİN GELİYRUKKKKK
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