 Avrupa'da Türk derbisi – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Avrupa'da Türk derbisi

    Avrupa'da Türk derbisi

    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında İstanbul takımları Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

    Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.

    Grupta oynanan 5 maç sonunda iki takımın da 4'er galibiyeti bulunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi, averajla Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada yer alıyor.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:17
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