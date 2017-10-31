 Karşıyaka Hapoel'i devirdi – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Karşıyaka Hapoel'i devirdi

    Karşıyaka Hapoel'i devirdi

    FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Ewe Baskets deplasmanındaki yenilginin ardından evinden İsrail temsilcisi Hapoel Holon'u mağlup etti: 98-91. Grupta 4 maçta 3 galibiyete ulaşarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki kötü gidişten sonra Avrupa'da teselli bulan İzmir temsilcisinde Kennedy 24, Waters ise 17 sayıyla oynadı. Yeşil-kırmızılılarda bonservis engeli nedeniyle lisansı çıkarılamayan Dustin Hogue'un yanı sıra belinde sakatlık bulunan Jarrod Jones da forma giyemedi.

    Grupta 4 maçta 3 galibiyete ulaşarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki kötü gidişten sonra Avrupa'da teselli bulan İzmir temsilcisinde Kennedy 24, Waters ise 17 sayıyla oynadı. Yeşil-kırmızılılarda bonservis engeli nedeniyle lisansı çıkarılamayan Dustin Hogue'un yanı sıra belinde sakatlık bulunan Jarrod Jones da forma giyemedi.

    İlk periyotta Karşıyaka, Egemen'in pota altından etkili oyunuyla farkı 8 sayıya kadar çıkarsa da konuk ekip farkı kapattı ve periyot 22-19 sonuçlandı. İkinci periyotta kenardan gelen Kennedy ve Görkem'in katkısıyla 13 sayılık avantaj yakalayan Karşıyaka, soyunma odasına 51-40 önde girdi. Üçüncü periyodun ilk dakikalarında etkili oyununu sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, Waters'ın 3 sayılık basketiyle durumu 61-43'e getirerek farkı 18 sayıya taşıdı. Son 10 dakikalık bölüm 72-56 başladı. Dördüncü ve son periyotta taraftarının desteğiyle rahat bir oyun sergileyen temsilcimiz salondan 98-91 galip ayrıldı.

    SALON: Mustafa Kemal Atatürk
    HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan) (xx), Luis Castillo (İspanya) (xx), Gentian Cici (Arnavutluk) (xx)

    PINAR KARŞIYAKA: Waters (xxx) 17, Alp (xx) 5, Wood (xxx) 13, Metin (xx) 8, Egemen (xxx) 13, Berk (xxx) 10, Kennedy (xxx) 24, Görkem (xxx) 8, Mert (x), Berke (x)
    HAPOEL HOLON: Holloway (xxx) 15, Walden (xx) 10, Harrush (x), Alexander (xxx) 15, Thomas (xx) 8, Blatt (xx) 8, Pnini (xxx) 12, Glen Rice (xxx) 23

    1'inci PERİYOT: 22-19
    İLK YARI: 51-40
    3'üncü PERİYOT: 72-56
    5 FAUL: Waters (35.15), Metin (39.18) (Pınar Karşıyaka)

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:54
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