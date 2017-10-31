 Daçka İtalya deplasmanında – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Daçka İtalya deplasmanında

    Daçka İtalya deplasmanında

    Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu dördüncü hafta maçında yarın İtalya ekibi FIAT Torino'ya konuk olacak.

    Torino kentindeki Ruffini Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. İki takım da grupta oynadığı 3 maçtan galip ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, sırasıyla Levallois Metropolitans, Cedevita ve UNICS Kazan'ı mağlup etti. FIAT Torino da Cedevita, MoraBanc Andorra ve Levallois Metropolitans maçlarını kazandı.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:56
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