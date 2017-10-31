Daçka İtalya deplasmanında
Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu dördüncü hafta maçında yarın İtalya ekibi FIAT Torino'ya konuk olacak.
Torino kentindeki Ruffini Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. İki takım da grupta oynadığı 3 maçtan galip ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, sırasıyla Levallois Metropolitans, Cedevita ve UNICS Kazan'ı mağlup etti. FIAT Torino da Cedevita, MoraBanc Andorra ve Levallois Metropolitans maçlarını kazandı.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:56
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Esas ‘suni’lik bizim puanımızda
Toplam 9
Yorum
Trakyalı Bu takıma yakışmıyorsun aykut kocaman git küçük takımlarda oyna alper potuk valbuenadan daha mı iyi de sahaya sürüyorsun istifa ettt
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Kocaman fiyasko
Toplam 38
Yorum
dadaş 2011-2012-2013 de galatasaray şanpıyon olurken fenerbahçenın başında hangı hoca vardı
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Kocaman fiyasko
Toplam 38
Yorum
Kocaman fiyasko. kocaman değil hakem fiyasko. her maç penaltı verecek ilk 47 dakika FB aleyhine faul vermeyecek
Daçka İtalya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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