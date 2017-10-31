Anadolu Efes farklı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde dördüncü haftanın son maçında Anadolu Efes Demir İnşaat Büyükçekmece’yi farklı yendi. Anadolu Efesli McCollum 21 sayı attı

Tahi nci oğlu Basketbol Ligi'nde 4. haftanın son maçında Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi farklı yendi: 94-75. Anadolu Efes, bu sonuçla 3. galibiyetini alırken, Demir İnşaat Büyükçekmece sahadan 3. kez mağlup ayrıldı. Maçın son bölümünde genç oyuncularına şans tanıyan Anadolu Efes, maçı 19 sayı farkla 94-75 kazandı. Maçın en skorer ismi 21 sayı üreten McCollum oldu.