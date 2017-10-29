 Potada seyircisiz derbi – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Potada seyircisiz derbi

    Potada seyircisiz derbi
    Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında G.Saray Odeabank ile F.Bahçe Doğuş bugün derbi maçta karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak maç beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Maç seyircisiz oynanacak.

    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:32
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