Obradovic, Sinan Erdem'i inletti
Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe Doğuş'un oynadığı seyircisiz maça Fenerbahçe Koçu Zeljko Obradovic damga vurdu.
Oyuncularına kenardan her maçta coşkulu biçimde direktifler veren Sırp başantenör, tepkileriyle tribündeki basın mensupları ve görevlileri güldürdü.
İlk devrede bir Fenerbahçe hücumunda Sloukas zor pozisyonda uzaktan şutu çıkarıp sayıyı buldu ve sarı lacivertlilerin bench'i ayağa fırladı.
Obradovic ise daha rahat bir sayı şansı varken zorlama şut atan Sloukas'ın basketi sonrası bench'teki oyuncularına bakıp birkaç kez üst üste esprili ifadeyle, "This is amazing! - Bu inanılmazdı!" dedi.
İkinci çeyrekte Galatasaray basketiyle sonuçlanan bir hücum sonrası çok kızan Obradovic, bench'teki oyuncularına dönerek, "We need speed! - Hıza ihtiyacımız var" dedi ve bu ses de salonda yankılandı.
Sırp koçun oyuna almayı planladığı oyuncularına seslenişi de gülüşmelere neden oldu. (Spor Arena)
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:25
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
AMBARDA Darı yok
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Özkahya yönetecek
Toplam 4
Yorum
MAİCON GS nin Akhisar kadar da gücümü yok.TS yi yenecek kadar.Hakemi bahane etmeyin.Zaten ligdeki hakemlerin hiçbiri güvenilmez.GS yi oynatmamaya ç
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
arda hahaha ruya goruyor herhalde
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