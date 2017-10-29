Obradovic, Sinan Erdem'i inletti

Oyuncularına kenardan her maçta coşkulu biçimde direktifler veren Sırp başantenör, tepkileriyle tribündeki basın mensupları ve görevlileri güldürdü.

İlk devrede bir Fenerbahçe hücumunda Sloukas zor pozisyonda uzaktan şutu çıkarıp sayıyı buldu ve sarı lacivertlilerin bench'i ayağa fırladı.

Obradovic ise daha rahat bir sayı şansı varken zorlama şut atan Sloukas'ın basketi sonrası bench'teki oyuncularına bakıp birkaç kez üst üste esprili ifadeyle, "This is amazing! - Bu inanılmazdı!" dedi.





İkinci çeyrekte Galatasaray basketiyle sonuçlanan bir hücum sonrası çok kızan Obradovic, bench'teki oyuncularına dönerek, "We need speed! - Hıza ihtiyacımız var" dedi ve bu ses de salonda yankılandı.

Sırp koçun oyuna almayı planladığı oyuncularına seslenişi de gülüşmelere neden oldu. (Spor Arena)

