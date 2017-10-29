Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray Odeabank'ı 83-62 yendi. Mücadele sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Zorlu bir haftadan sonra bu maça çıktık.

Panathinaikos maçını son topta kaybettik. Zorlu bir deplasmandan geldik. Derbi oynuyoruz. Değeri her zaman yüksek. Yorgunluk da var. Maçı istediğimiz gibi götürdük. Top çalmaları ilk yarı istediğimiz seviyede tuttuk. Geçen haftaya göre normal bir hafta bizi bekliyor. Mutluyuz. Farklı kazandık. Gönül ister ki seyircili oynamak. Önemli olan kazanmaktı. Farklı kazandığımız için mutluyuz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.