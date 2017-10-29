 “Farklı kazandığımız için mutluyuz” – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    “Farklı kazandığımız için mutluyuz”

    “Farklı kazandığımız için mutluyuz”

    ’un kaptanı , Galatasaray Odeabank’ı farklı yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

    , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray Odeabank'ı 83-62 yendi. Mücadele sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin kaptanı , "Zorlu bir haftadan sonra bu maça çıktık.

    Panathinaikos maçını son topta kaybettik. Zorlu bir deplasmandan geldik. Derbi oynuyoruz. Değeri her zaman yüksek. Yorgunluk da var. Maçı istediğimiz gibi götürdük. Top çalmaları ilk yarı istediğimiz seviyede tuttuk. Geçen haftaya göre normal bir hafta bizi bekliyor. Mutluyuz. Farklı kazandık. Gönül ister ki seyircili oynamak. Önemli olan kazanmaktı. Farklı kazandığımız için mutluyuz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    “Farklı kazandığımız için mutluyuz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.