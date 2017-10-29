 Banvit 75-72 Trabzon – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Banvit 75-72 Trabzon

    Banvit 75-72 Trabzon
    Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, Trabzonspor'u 75-72 yendikleri maç sonrası, "İyi savunma yaparak, son saniye basketiyle maçı kazandık" açıklamasını yaptı. Filipovski, maç sonrası oyuncularını ve teknik ekibini galibiyetten ötürü kutladı.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:41
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