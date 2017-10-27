Semih Erden, Beşiktaş Sompo Japan’da

Beşiktaş Sompo Japan,milli basketbolcu Semih Erden'i kadrosuna kattı. Siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki pivotla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. A Milli Basketbol Takımı ile 2017 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Semih Erden, 2011-2012'de da Beşiktaş formasını giymişti.