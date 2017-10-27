 Semih Erden, Beşiktaş Sompo Japan’da – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    , Beşiktaş Sompo Japan’da

    Semih Erden, Beşiktaş Sompo Japan’da
    Beşiktaş Sompo Japan,milli basketbolcu Semih Erden'i kadrosuna kattı. Siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki pivotla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. A Milli Basketbol Takımı ile 2017 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Semih Erden, 2011-2012'de da Beşiktaş formasını giymişti.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:41
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