F.Bahçe, Atina’da Pana ile oynuyor
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında bugün Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'a konuk olacak.
Kendi işimizi yapmalıyız
Sinan Güler, Pana maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Panathinaikos'un tempoyu arttırıp sahada koşmayı, savunmada da sertliği sevdiğini biliyoruz. Bu yüzden kendi basketbolumuza konsantre olmalı ve iyi yapabildiğimiz işleri daha da geliştirerek önemli bir galibiyet elde etmeye çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.
Datome'ye yangın şoku!
İstanbul Ataşehir'de bulunan 52 katlı rezidansın 15'inci katında yangın çıktı. Kaynak çalışmaları sırasındaki küçük çaplı patlamadan çıkan ve akıllı söndürme sistemi ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın büyük paniğe yol açtı. Fenerbahçe Doğuş'un oyuncusu Luigi Datome de 188 metrelik dev binanın sakinlerinden.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:19
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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