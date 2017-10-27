F.Bahçe, Atina’da Pana ile oynuyor

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında bugün Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'a konuk olacak.

Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma 21.30'da başlayacak, beIN Sports 4'ten naklen izleyicilerle buluşacak. İlk maçında Malaga'ya yenilen Sarı Kanarya, ardından Milano ve Anadolu Efes'i mağlup etmişti. İki takım arasındaki 17 maçın 9'unu Pana, 8'ini Fenerbahçe kazandı.



Kendi işimizi yapmalıyız

Sinan Güler, Pana maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Panathinaikos'un tempoyu arttırıp sahada koşmayı, savunmada da sertliği sevdiğini biliyoruz. Bu yüzden kendi basketbolumuza konsantre olmalı ve iyi yapabildiğimiz işleri daha da geliştirerek önemli bir galibiyet elde etmeye çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.



Datome'ye yangın şoku!

İstanbul Ataşehir'de bulunan 52 katlı rezidansın 15'inci katında yangın çıktı. Kaynak çalışmaları sırasındaki küçük çaplı patlamadan çıkan ve akıllı söndürme sistemi ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın büyük paniğe yol açtı. Fenerbahçe Doğuş'un oyuncusu Luigi Datome de 188 metrelik dev binanın sakinlerinden.