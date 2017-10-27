Dişi Kartal’dan siftah: 66-60

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Polonyalı rakipleriyle karşılaşan temsilcilerimizden 2 iyi, 1 kötü haber geldi... A Grubu'nda üçüncü maçına çıkan Beşiktaş, BJK Akatlar'da ağırladğı Polonya temsilcisi Gorzow'u 66-60 mağlup etti.



İlk çeyreği 17-13 geride kapatan siyahbeyazlılar, soyunma odasına 28-26 galip girmeyi başardı. Final periyoduna da 42-41 mağlup giren Dişi Kartallar, son çeyrekteki etkili müdalesiyle rakibini 66-60 yenerek ilk galibiyetini elde etti. D Grubu'ndaki temsilcimiz Hatay BB de, Polonya'da Energe Torun'u 71-53 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. E Grubu'ndaki ekibimiz İstanbul Üniversitesi ise, yine Polonya'da Sleza'ya 67-58 yenildi.