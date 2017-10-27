Dişi Kartal’dan siftah: 66-60
İlk çeyreği 17-13 geride kapatan siyahbeyazlılar, soyunma odasına 28-26 galip girmeyi başardı. Final periyoduna da 42-41 mağlup giren Dişi Kartallar, son çeyrekteki etkili müdalesiyle rakibini 66-60 yenerek ilk galibiyetini elde etti. D Grubu'ndaki temsilcimiz Hatay BB de, Polonya'da Energe Torun'u 71-53 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. E Grubu'ndaki ekibimiz İstanbul Üniversitesi ise, yine Polonya'da Sleza'ya 67-58 yenildi.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:58
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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