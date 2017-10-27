 Dişi Kartal’dan siftah: 66-60 – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Dişi Kartal’dan siftah: 66-60

    Dişi Kartal’dan siftah: 66-60
    FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Polonyalı rakipleriyle karşılaşan temsilcilerimizden 2 iyi, 1 kötü haber geldi... A Grubu'nda üçüncü maçına çıkan Beşiktaş, BJK Akatlar'da ağırladğı Polonya temsilcisi Gorzow'u 66-60 mağlup etti.

    İlk çeyreği 17-13 geride kapatan siyahbeyazlılar, soyunma odasına 28-26 galip girmeyi başardı. Final periyoduna da 42-41 mağlup giren Dişi Kartallar, son çeyrekteki etkili müdalesiyle rakibini 66-60 yenerek ilk galibiyetini elde etti. D Grubu'ndaki temsilcimiz Hatay BB de, Polonya'da Energe Torun'u 71-53 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. E Grubu'ndaki ekibimiz İstanbul Üniversitesi ise, yine Polonya'da Sleza'ya 67-58 yenildi.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:58
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