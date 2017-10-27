 Bak, FIBA’yı ağırladı – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Bak, FIBA’yı ağırladı

    Bak, FIBA’yı ağırladı

    Hidayet Türkoğlu ile birlikte FIBA heyetini kabul eden Gençlik ve Spor Bakanı , 2023 Dünya Şampiyonası adaylığımızı görüştü

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Asbaşkanı Hamane Niang ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de temaslarda bulunan FIBA heyeti, Bakan Bak'ı makamında ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin 2023 Dünya Basketbol Şampiyonası adaylığı da gündemdeki konular arasında yer aldı. Kabulde, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve beraberindeki heyet de hazır bulundu.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:56
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