Aslan üzdü, Daçka güldü

Basketbolda Avrupa'da mücadele eden takımlarımızdan Galatasaray Odeabank EuroCup üçüncü maçında deplasmanda Karadağ ekibi KK VOLI Podgorica'ya 87-78 mağlup olmaktan kurtulamadı. Darüşşafaka ise kendi sahasında Unics Kazan'ı 78-69 mağlup etti. Tofaş da deplasmanda İtalyan ekibi Trento'yu yenmeyi bildi: 88-91. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka ise deplasmanda Alman ekibi Ewe Basket Oldenburg'a 96-82 yenildi. Kadınlarda Euroleague'de Galatasaray deplasmanda Bourges'i 74-72, Fenerbahçe evinde BLMA'yı 79-63 yenerken Yakın Doğu ise evinde Rus Ekaterinburg'a 79-70 mağlup oldu.