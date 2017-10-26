 Aslan üzdü, Daçka güldü – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Aslan üzdü, Daçka güldü

    Aslan üzdü, Daçka güldü
    Basketbolda Avrupa'da mücadele eden takımlarımızdan Galatasaray Odeabank EuroCup üçüncü maçında deplasmanda Karadağ ekibi KK VOLI Podgorica'ya 87-78 mağlup olmaktan kurtulamadı. Darüşşafaka ise kendi sahasında Unics Kazan'ı 78-69 mağlup etti. Tofaş da deplasmanda İtalyan ekibi Trento'yu yenmeyi bildi: 88-91. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka ise deplasmanda Alman ekibi Ewe Basket Oldenburg'a 96-82 yenildi. Kadınlarda Euroleague'de Galatasaray deplasmanda Bourges'i 74-72, Fenerbahçe evinde BLMA'yı 79-63 yenerken Yakın Doğu ise evinde Rus Ekaterinburg'a 79-70 mağlup oldu.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:54
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