Pınar Karşıyaka 3'te 3 peşinde
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk 2 maçını kayıpsız geçen Pınar Karşıyaka, yarın Alman ekibi EWE Baskets'le deplasmanda karşılaşacak.
Gruptaki ilk iki maçında İtalyan Dinamo Sassari ve Litvanya'dan Juventus Utena'yı mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın TSİ 21.00'de EWE Baskets'e konuk olacak. Müsabaka, Vechta'daki Rasta Spor Salonu'nda oynanacak.
Kulüp tarafından taraftarların maçı izleyebilmesi için yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda dev ekran kurulacağı, davetiyelerin KSK Store mağazalarından temin edilebileceği bildirildi.
Avrupa'da 176. randevu
Avrupa kupalarında 176. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 88 galibiyet, 86 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 13 bin 714 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 13 bin 558 sayı gördü.
Rakibiyle daha 2012-2013'te EuroChallenge Kupası Dörtlü Finali ilk maçında karşılaşan Pınar Karşıyaka, EWE Baskets'i 66-62 mağlup etmiştir.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 13:36
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Pınar Karşıyaka 3'te 3 peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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