Beşiktaş milli yıldızla anlaşma sağladı!

BeinSports'un haberine göre; Ülkemizi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de temsil eden ve iki zorlu arenada mücadele eden siyah-beyazlılar, milli oyuncu Semih Erden ile büyük ölçüde anlaştı.

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın A Milli Takım'da da beraber çalıştığı Semih Erden, bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeye imza atacak.

Geçen sezon Darüşşafaka'dan ayrıldıktan sonra omzundan ameliyat olan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan 31 yaşındaki 2.10'luk pivot, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 11.8 sayı 4.8 ribaund ve 1.7 ssist ile iyi görüntü vermişti.

2011-2012 sezonunun başında NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu, NBA'deki lokavt süresince Beşiktaş formasını giymişti.



