Beşiktaş milli yıldızla anlaşma sağladı!
Yaşadığı sakatlıklar sonrasında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne istediği girişi yapamayan Beşiktaş Sompo Japan, kadrosunu takviye ediyor.
BeinSports'un haberine göre; Ülkemizi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de temsil eden ve iki zorlu arenada mücadele eden siyah-beyazlılar, milli oyuncu Semih Erden ile büyük ölçüde anlaştı.
Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın A Milli Takım'da da beraber çalıştığı Semih Erden, bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeye imza atacak.
Geçen sezon Darüşşafaka'dan ayrıldıktan sonra omzundan ameliyat olan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan 31 yaşındaki 2.10'luk pivot, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 11.8 sayı 4.8 ribaund ve 1.7 ssist ile iyi görüntü vermişti.
2011-2012 sezonunun başında NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu, NBA'deki lokavt süresince Beşiktaş formasını giymişti.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:21
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Beşiktaş milli yıldızla anlaşma sağladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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